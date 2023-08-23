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Буданов раскрыл подробности спецоперации по захвату вертолета РФ

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Украину прилетел и сел российский вертолет Ми-8 с экипажем. Российский пилот тайно договорился с украинской разведкой.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

"Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем", - сказал Буданов.

По словам руководителя ГУР, вертолет сейчас находится в Киеве. Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования "официального кино".

"Пилот прекрасно себя чувствует, все у него хорошо. У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине - ред.)", - добавляет руководитель ГУР.

Буданов пока называет эту операцию одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины.

Что произошло

Сегодня, 23 августа, сетью активно распространялись слухи, что в Украину якобы прилетел и сел на нашей авиабазе российский вертолет Ми-8. В сети писали, что пилоты вертолета, мол, "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины", но когда поняли, где оказались, уже было поздно.

Добавим, что информацию о том, что российский вертолет перелетел на территорию Украины, а его экипаж добровольно сдался в плен, писал и журналист Юрий Бутусов. Его сообщения активно распространялись в СМИ. Отметим, что ранее об "исчезновении Ми-8" заявляли российские пропагандисты. Они утверждали, что боевой вертолет "случайно сел в Полтаве".

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