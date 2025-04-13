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Буданов раскрыл, какие подразделения РФ стоят за атакой "Искандерами"/KN23 на Сумы

Фото: Буданов раскрыл, какие войска РФ ударили по Сумам (Богдана Лясковская, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Террористический удар по центру Сум 13 апреля нанесли две ракетные бригады России. Ракеты были выпущены из Воронежской и Курской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова в Telegram.

"Очередное военное преступление России - удар баллистикой по Сумах, убийство гражданских украинцев. Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался с богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой Москвы", - отметил Буданов.

По словам руководитель ГУР, преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Леженьки) областей соответственно.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник - от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты - не избежал возмездия", - подчеркнул Буданов.
 

 

 

Ракетный удар по Сумам

В Вербное воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Захватчики выпустили две баллистические ракеты. В момент обстрела в центре города было много людей.

Как отмечали местные власти, Россия атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами, вражеская ракета взорвалась над городом. Такую тактику враг ранее применял в Кривом Роге.

По состоянию на 14:30 известно, что в Сумах погибли 32 человека, среди жертв двое детей. Пострадали 84 человека, среди раненых 10 детей. Больше всего людей погибло в троллейбусе, который в момент проезжал мимо.

Больше о последствиях ракетного удара РФ по городу Сумы - в материале РБК-Украина.

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