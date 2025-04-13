Буданов раскрыл, какие подразделения РФ стоят за атакой "Искандерами"/KN23 на Сумы

"Очередное военное преступление России - удар баллистикой по Сумах, убийство гражданских украинцев. Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался с богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой Москвы", - отметил Буданов.

По словам руководитель ГУР, преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Леженьки) областей соответственно.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник - от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты - не избежал возмездия", - подчеркнул Буданов.

