Буданов: в России есть подразделения, занимающиеся "промывкой" мозгов в оккупации

"В России есть абсолютно небульварное, как говорится, понятие, это официальное понятие - "информационная изоляция". Для этого созданы соответствующие подразделения. Они точно есть в системе Минобороны (Министерства обороны России, - ред.). Они действуют в районах боевых действий, они есть во многих различных ветвях власти", - рассказал Буданов.

Как пояснил руководитель ГУР, главной задачей вышеупомянутых подразделений является отрезание населения от правдивой информации. С этим реально бороться на подконтрольных территориях Украины, но в оккупации - невозможно.

"И это тоже будет большой проблемой после их освобождения (временно оккупированных территорий, - ред.). Потому что "промывка" мозга идет довольно таки серьезная", - добавил руководитель ГУР.

Российская дезинформация

Следует объяснить, что во время войны враг также применяет дезинформацию с целью вызова панических настроений у населения. Как пример, сообщение о якобы подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков, которое не соответствует действительности.

Также в анонимных Telegram-каналах распространялась информация о подготовке России к новым атакам против Украины. Некоторые СМИ распространили информацию, что враг может выпустить одновременно 200-250 воздушных целей.

В начале февраля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег о том, что российская пропаганда также будет использовать тему выборов президента.