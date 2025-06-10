Буданов: Россия усовершенствовала северокорейские KN-23, теперь они бьют точнее

Помощь КНДР России

Северная Корея активно поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя боеприпасы, артиллерийские снаряды и ракеты. Эта помощь в значительной степени компенсирует потери России на фронте и позволяет ей поддерживать высокий темп обстрелов.

В частности КНДР поставляла стране-террористу баллистические ракеты KN-23. Последняя же после запуска и достижения высоты в около 50 километров, имеет квазибаллистическую траекторию. Среди ее характеристик:

длина 7,5 метров;

диаметр 0,95 метра;

вес - 3,415 тонны;

дальность полета - 690 километров.

Об усовершенствовании врагом KN-23 Буданов предупреждал еще в начале года.

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