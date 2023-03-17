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Буданов объяснил, почему для Украины было важным возвращение контроля над островом Змеиный

Фото: Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Для Украины особождение Змеиного было одной из главных задач. Поскольку без восстановления контроля над островом стало бы невозможным какое-либо судоходство из портов в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР Кирилла Буданова в фильме по документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

"Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", - отметил генерал-майор.

Ключевым для деокупации Змеиного стало затопление 13 апреля флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

В свою очередь командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа указал, что затопление "Москвы", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в общем нарушение логистики острова - все это в дальнейшем повлияло на его освобождение от захватчиков.

"Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента - это знаменитые "Байрактары" морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области, и впервые их Украина применяла по боевому по морским целям", - пояснил офицер.

О сопротивлении, которое оказывали оккупанты на Змеином, рассказал командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР МО Украины с позывным "Скин".

"Сооружений было много. Им было где прятаться, они очень быстро двигались, они не сидели на одном месте, они постоянно меняли позиции, они готовились к обороне. Я вам скажу, это достаточно эпическое сражение было", - говорил военный.

Боец добавил, что тогда россияне "нагнали на остров кучу людей, вертушек, всего остальных - их там просто умножили на ноль и все. И они сделали жест доброй воли".

Напомним, россияне в ночь на 11 февраля 2023 года сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы.

Наталья Гуменюк отметила, что враг это сделал, чтобы создать искусственную победу для своей пропаганды и проверить готовность украинской армии к обороне.

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Чорне мореГУРКирилл БудановЗмеиный