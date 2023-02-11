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Гуменюк объяснила, зачем РФ сбросила авиабомбы на остров Змеиный

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Суббота 11 февраля 2023 16:00
Гуменюк объяснила, зачем РФ сбросила авиабомбы на остров Змеиный Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Военные РФ в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиабомбы, чтобы создать искусственную победу для своей пропаганды и проверить готовность украинской армии к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атаковали они его авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге", - сказала Гуменюк.

По ее словам, враг пытается создавать информационный фон для себя, не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге. Они пытаются создать такую искусственную победу для своей пропаганды.

"Также пытаясь проверить нашу готовность к обороне и разведывать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", - отметила Гуменюк.

Напомним, оккупанты в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы. Кроме того, враг атаковал Одесскую область.

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