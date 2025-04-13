Буданов: более 40% вооружения Сил обороны Украины - это собственное производство

Буданов поздравил украинских оружейников с профессиональным праздником, который отмечают 13 апреля.

"Украинские оружейники - кузнецы победы, специалисты, которые точным инженерным расчетом создают силу, диктующую правила игры на поле боя. Именно их разработки позволяют военной разведке действовать точно, решительно и на опережение", - отметил начальник ГУР.

Он отметил, что современное украинское оружие - это синтез изобретательности, боевого опыта и невероятной адаптивности. Отечественное вооружение не просто не уступает иностранному, но и создаются под нужды войны, меняясь вместе с ее ходом.

Буданов заявил, что морские дроны MAGURA V5 стали символом новой эпохи морских операций. Они позволили наносить мощные удары по вражескому флоту там, где раньше это считалось невозможным - даже в портах и на рейдах.

Ударные беспилотники "Лютый" и "Бобер" действуют во вражеском тылу, артиллерийские системы "Богдана" обеспечивают маневренность и огневую мощь в самых горячих точках фронта, а дроны "Сыч" и "Рубака" позволяют видеть и поражать врага на глубину десятков километров.

"Сегодня более 40% вооружения Сил обороны - это продукция украинского производства. Это показатель того, что Украина способна быть ценным оборонным партнером демократического мира. Во время, когда границы Европы снова стали линиями фронта, именно украинское оружие стало щитом для безопасности всего европейского сообщества", - подчеркнул Буданов.