Буданов подтвердил ликвидацию врагов по аналогии с Моссадом

Перспектива шпионского агентства, отправляющего убийц для выслеживания врагов Украины, вызывает сравнение с израильским Моссадом. Буданов не сопротивляется аналогии.

"Если вы спрашиваете о Моссаде, знаменитом уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - сказа он.

Покушения на Буданова

Как отмечает Reuters, Буданов начал свою военную карьеру в качестве оперативника спецназа и служил на востоке после того, как Россия захватила Крым и Донбасс.

С тех пор как он возглавил шпионскую службу, на него было совершено множество неудачных покушений, в том числе неудачный взрыв автомобиля, в результате которого нападавший был взорван.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь - все напрасно", - сказал он.

В конце мая был нанесен воздушный удар по его штабу на Рыбальском полуострове в Киеве, что вызвало сообщения российских СМИ о том, что он был тяжело ранен. Буданов преуменьшил значение.

"Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, как люди ходят и работают", - добавил он.

Ответные удары

Назначенный главой ГУР в августе 2020 года, Буданов стал свидетелем резкого роста своей популярности и публичного авторитета в Украине во время войны, где его изображают закулисным вдохновителем усилий по нанесению ответных ударов по России. В российских СМИ он фигура ненависти.

Кремль назвал "чудовищным" сделанное им в мае замечание о том, что "мы будем продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве провоенного российского блогера и провоенного журналиста. Киев отрицает свою причастность. Российские СМИ сообщили, что в апреле суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме.

Напомним, ранее Кирилл Буданов сообщил, что у украинской разведки есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину и в Киеве знают о планах Кремля.