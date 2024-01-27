Буданов о падении Ил-76: ситуация непонятна до конца

Ситуация с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 пока непонятна до конца.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"К сожалению, нужно констатировать, что там произошло - до конца не может ответить ни одна сторона", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР, Россия, что понятно, заняла позицию во всем обвинять Украину, при том, что есть ряд непонятных для такой позиции фактов.

"Это прежде всего то, что они не показали поля, усыпанные трупами, останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет. То есть ситуация непонятна до конца", - пояснил Буданов.

Он добавил, что если это произошло так, как утверждает РФ, то непонятно, почему Россия несколько дней скрывала и скрывает дальше трупы.

"Она же должна была бы показывать это на весь мир. Но трупов нет, ничего нет", - подчеркнул глава ГУР.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.

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