Буданов назвал уничтоженные самолеты РФ в "Саваслейке" и раскрыл цель атаки на Подмосковье

Главное управление разведки Минобороны Украины после удара по аэродрому РФ "Саваслейка" и уничтожение нескольких самолетов, недавно осуществило атаки на авиабазу в Ростовской области и Центр радиотехнической разведки в Подольске. При этом аэропорт под Москвой был обманчивой целью.
Об этом заявил руководитель ГУР МОУ Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The War Zone.
По его словам, 21 августа "мы провели несколько сделок" с использованием беспилотников.
Отмечается, что кроме атаки на центр радиосвязи, украинские разведчики также нанесли удары по московскому аэропорту "Остафьево" и авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.
Буданов рассказал журналистам TWZ, что в общей сложности было задействовано около 50 дронов. При этом указывается, что степень ущерба для российской стороны в целевых местах сейчас уточняется, и ГУР это проверяет.
Стоит добавить, что 21 августа в соцсети появились сообщения об атаке дронов в районе авиабазы "Оленья" в Мурманской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики за Полярным кругом.
Также напомним, что до этого авиабаза "Миллерово" в Ростовской области была атакована в июле.
В аэропорту "Остафьево" в 2018 году была построена пара массивных круглых антенных решеток, что предоставляет установке открытые стратегические сигналы и/или коммуникационную миссию.
Однако, как указывается в публикации TWZ, не исключено, что вместо него был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту либо вблизи него, либо в Московской области в целом.
Так, в разговоре с представителями СМИ Буданов не уточнил, где находится центр радиосвязи.
Однако руководитель ГУР отметил для TWZ, что аэродром "Остафьево" "был обманчивой целью".
"Это аэродром для транспортной авиации", - сказал Буданов.
Глава украинской военной разведки добавил, что Центр радиотехнической разведки расположен в Подольском районе под Москвой примерно в 8 км к югу от аэродрома.
Буданов также рассказал, что атака дронов 16 августа на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 Foxhound, являющегося носителем аэробалистических ракет "Кинжал", и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.
Данный российский объект был атакован и ранее. Так, напомним, по данным источников РБК-Украина, 14 августа, Украина совершила самую масштабную атаку на российские аэродромы - "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".
Добавим, источники РБК-Украина также рассказали сегодня, что в результате атаки 16 августа в "Саваслейке" кроме уничтоженных двух Ил-76 и одного МиГ-31К/И было повреждено около пяти самолетов, вероятно МиГ-31К/И.
Кроме того, напомним, перед этим по аэродрому "Севаслейка" был нанесен еще один удар, а произошло это 13 августа. В результате был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МиГ-31К/И.
Подробнее о самой большой атаке на российские аэродромы с начала войны можно узнать в материале РБК-Украина.
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