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Удары дронами по РФ. Буданов назвал три главные цели

Фото: руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Среди главных целей ударов дронами-камикадзе по военным объектам оккупантов – уничтожение систем ПВО, авиации, а также повреждение военно-производственных мощностей.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По словам Буданова, у новой массированной кампании ударов дронами-камикадзе по оккупантам есть три основные цели: истощить российскую систему ПВО; вывести из транспортную и бомбардировочную авиацию, а такэе и нанести ущерб военным производственным объектам.

"Мы хотим вывести их из зоны комфорта", - отметил начальник Главного управления разведки.

Он также отметил, что вторичная цель таких атак – психологическая. Обстрелы должны вызывать беспокойство среди населения и нарушать нормальные экономические процессы внутри России. Так, закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве стало уже регулярным явлением.

"Дроны определенно облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся, их не жалко терять", - добавил он.

Удары украинскими дронами-камикадзе

В последнее время во временно оккупированном Крыму, а также некоторых областях РФ участились взрывы и пожары. В частности, из-за удара по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

На следующий день, 14 сентября, украинские военные с помощью дронов и ракет уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" под Евпаторией.

Кроме того, 15 сентября украинские военные подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш".

 

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дрониГУРКирилл Буданов