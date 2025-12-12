ua en ru
Любое мирное соглашение по Украине не должно содержать зародышей будущих конфликтов, - глава ЕК

Пятница 12 декабря 2025 00:09
UA EN RU
Любое мирное соглашение по Украине не должно содержать зародышей будущих конфликтов, - глава ЕК Фото: председатель Евроклмиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

ЕС остается непоколебимым в достижении справедливого и устойчивого мира для Украины. При этом любое мирное соглашение не должно содержать зародышей для нового конфликта.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

По словам фон дер Ляйен, она провела консультации с партнерами из "коалиции желающих" во время "чрезвычайно напряженной недели мирных переговоров".

"Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно непоколебимыми в нашей цели: достижении справедливого и устойчивого мира для Украины. Устойчивого - означает, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей для нового конфликта или дестабилизации более широкой системы европейской безопасности", - написала глава ЕК.

Она также добавила, что важной является тема обсуждения гарантий безопасности для Украины.

"Мы также обсудили необходимость прочных и надежных гарантий безопасности. Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы", - сообщила фон дер Ляйен.

Чиновница отметила, что предложения по финансированию Украины уже на столе, а ощущение срочности "очевидно для всех".

"Следующая неделя будет решающей". - подытожила глава Еврокомиссии.

Переговоры по миру в Украине и гарантии безопасности

Как известно, 11 декабря члены "коалиции желающих" собрались в онлайн для обсуждения гарантий безопасности для Украины, а также шагов мирного плана США, который был неоднократно изменен в ходе переговоров в Женеве, Флориде и так далее.

Президент Владимир Зеленский также доложил о переговорах с американской стороной о гарантиях безопасности для Украины, которые, по его словам, будут представлены в ближайшее время.

Глава государства акцентирует внимание на гарантиях безопасности для того, чтобы не повторилась история с нарушением агрессором Будапештского меморандума, когда РФ вторглась в наше государство несмотря на договоренности.

Отметим, после нескольких раундов переговоров Украины, Европы, США и РФ, американский лидер Дональд Трамп дал понять, что не будет тратить время на встречи, которые не имеют смысла. В Белом доме заявили, что готовы отправлять представителей США на переговоры только в случае, если будет заключено мирное соглашение с РФ.

