RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Пожалуйста, помогите": президент Египта умоляет Трампа прекратить войну с Ираном

18:39 30.03.2026 Пн
2 мин
В Каире опасаются, что эскалация может поднять цену на нефть более 200 долларов за баррель
aimg Мария Науменко
фото: президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси (Getty Images)

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить войну с Ираном. По его словам, дальнейшая эскалация будет иметь серьезные последствия для мира.

С таким обращением Сиси выступил на конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире.

"Я говорю президенту Трампу: никто, кроме вас, не может остановить войну в нашем регионе Персидского залива, - заявил он. - Пожалуйста, господин президент, пожалуйста. Помогите нам остановить войну. Вы способны это сделать".

Президент Египта подчеркнул, что дальнейшая эскалация может нанести двойной удар по мировой экономике - из-за дефицита поставок и роста цен.

По его словам, атаки на энергетические объекты, в частности производственные и нефтеперерабатывающие, будут иметь очень серьезные последствия для глобального рынка топлива. "Я опасаюсь, что удары по энергетическим объектам, будь то производственные или нефтеперерабатывающие, будут иметь очень серьезные последствия для мировой экономики и цен на топливо", - подчеркнул египетский лидер.

Сиси добавил, что предупреждение аналитиков о возможном росте цены на нефть более 200 долларов за баррель "не является преувеличением".

"Богатые страны, возможно, смогут это пережить, но для стран со средним уровнем дохода и нестабильных экономик это может иметь очень, очень серьезное влияние на их стабильность", - отметил он.

Напомним, в Египте уже ощутили последствия топливного кризиса. Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что из-за резкого роста цен на топливо страна вводит ограничения на потребление электроэнергии.

В частности, с 28 марта торговые центры, кафе и магазины перешли на сокращенный график работы: в будни они закрываются в 21:00, в выходные - в 22:00. По словам Мадбули, власти также сокращают работу бизнеса и освещения, чтобы не допустить углубления кризиса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
ЕгипетСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампНАФТА