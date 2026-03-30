"Пожалуйста, помогите": президент Египта умоляет Трампа прекратить войну с Ираном

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить войну с Ираном. По его словам, дальнейшая эскалация будет иметь серьезные последствия для мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С таким обращением Сиси выступил на конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире.
"Я говорю президенту Трампу: никто, кроме вас, не может остановить войну в нашем регионе Персидского залива, - заявил он. - Пожалуйста, господин президент, пожалуйста. Помогите нам остановить войну. Вы способны это сделать".
Президент Египта подчеркнул, что дальнейшая эскалация может нанести двойной удар по мировой экономике - из-за дефицита поставок и роста цен.
По его словам, атаки на энергетические объекты, в частности производственные и нефтеперерабатывающие, будут иметь очень серьезные последствия для глобального рынка топлива. "Я опасаюсь, что удары по энергетическим объектам, будь то производственные или нефтеперерабатывающие, будут иметь очень серьезные последствия для мировой экономики и цен на топливо", - подчеркнул египетский лидер.
Сиси добавил, что предупреждение аналитиков о возможном росте цены на нефть более 200 долларов за баррель "не является преувеличением".
"Богатые страны, возможно, смогут это пережить, но для стран со средним уровнем дохода и нестабильных экономик это может иметь очень, очень серьезное влияние на их стабильность", - отметил он.
Напомним, в Египте уже ощутили последствия топливного кризиса. Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что из-за резкого роста цен на топливо страна вводит ограничения на потребление электроэнергии.
В частности, с 28 марта торговые центры, кафе и магазины перешли на сокращенный график работы: в будни они закрываются в 21:00, в выходные - в 22:00. По словам Мадбули, власти также сокращают работу бизнеса и освещения, чтобы не допустить углубления кризиса.