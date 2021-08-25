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У Бучі біля Києва відкрили Академію спорту, збудовану за програмою Зеленського

Автор: Наталія Гурковська

У День Незалежності в Бучі Київської області відкрилася сучасна Академія спорту, побудована у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Київської облдержадміністрації.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна, в Академії будуть проводитися тренування і змагання всеукраїнського та міжнародного значення з олімпійських видів спорту: міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу та великого тенісу.

У Бучанській Академії спорту обладнані сучасний спортивний зал, глядацькі трибуни, роздягальні з душовими і санвузлами, малі тренажерні зали і робочі кабінети.

Також на території спорткомплексу облаштовано п'ять спортивних майданчиків. Зокрема, два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і окремий майданчик для занять strееt-файтом.

"Що важливо: двері Академії відкриті абсолютно для кожного. Проєкт реалізувався з дотриманням норм інклюзивності. Тож зараз у всіх хлопців і дівчат із громад Київщини є можливість стати майбутніми призерами міжнародних змагань. Потрібно лише скористатись цим шансом. Переконаний, що зовсім скоро слава про цей комплекс вийде не лише за межі регіону, а й всієї України", - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оголосив про старт реалізації національної програми "Здорова Україна", яка передбачає будівництво в усіх регіонах великої кількості об'єктів спортивної інфраструктури.

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Велике будівництво