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У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів: окупанти скидали їх з літаків

Фото: у тілах жителів Бучі та Ірпені виявили флешети (theguardian.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У тілах жителів Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети - загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста з літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як підтвердили газеті експерти, десятки жертв з Бучі та Ірпені загинули від флешетів. Росіяни скидали ці снаряди на міста з літаків.

Видання зазначає, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Хоча ці снаряди не заборонені міжнародним правом, використання некерованої зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.

Нагадавши, під час окупації Київської області в передмістях столиці загарбники вбили понад 1000 мирних жителів. Більшість з них були застрелені. Тіла цивільних продовжують виявляти у звільнених містах.

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