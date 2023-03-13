В Бучанском районе исчез свет, а в Николаевской области электричество вернули всем жителям

Потребление электроэнергии по Украине возросло по сравнению с воскресеньем, что характерно для рабочего дня.

Электроснабжение частично отсутствует в Бучанском районе из-за повреждения оборудования, в связи с чем невозможно передавать энергию всем жителям этих районов.

В Николаевской области завершили заживление всех потребителей, которые остались без энергоснабжения из-за боевых действий.

В связи с перегрузкой оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и области. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений.

Кроме того, в результате российских артиллерийских обстрелов повреждены сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где разрешает безопасность, продолжаются ремонтные работы. Также продолжается заживление жителей, обесточенных из-за погодных условий (порывистый ветер) Житомирской и Сумской областях.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

РБК-Украина сообщало, что стабилизационные отключения света ввели в четырех районах Киева.

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