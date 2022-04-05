"Буча - лише початок правди про РФ": Подоляк закликав Європу надати Україні важку зброю

"Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, час зрозуміти: Буча - лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський "русский мир". Не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра - дайте важку зброю сьогодні", - написав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда назвав три найнеобхідніші українським військовим речі. На його думку, найбільше воююча країна потребує різної зброї.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 41 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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