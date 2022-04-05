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"Буча - лише початок правди про РФ": Подоляк закликав Європу надати Україні важку зброю

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вкотре закликав країни Європи надати важку зброю Україні, аби не страждати від "бучанського синдрому" завтра. Оскільки звірства російськими військовими в Бучі є лише початком правди про сучасну Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Подоляка в Twitter.

"Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, час зрозуміти: Буча - лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський "русский мир". Не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра - дайте важку зброю сьогодні", - написав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда назвав три найнеобхідніші українським військовим речі. На його думку, найбільше воююча країна потребує різної зброї.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 41 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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