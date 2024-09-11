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В Брюсселе заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину

Фото: Кадри Симсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Еврокомиссии работают над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину. Поддержку необходимо активизировать с приближением сложной зимы.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Мы работаем с ENTSO-E над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии в Украину", - сказала она.

По ее словам, из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии. "Люди будут находиться в холоде и темноте в ближайшие месяцы, если мы не усилим нашу поддержку", - сообщила еврокомиссар.

Симсон заявила, что ЕС уже оказал большую поддержку, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии из ЕС.

Через Фонд поддержки энергетики Украины Энергетического сообщество, Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии, а также на резервное электроснабжение гражданской инфраструктуры.

"Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы, чтобы избежать худшего", - добавила она.

 

Как сообщало РБК-Украина, решение об увеличении лимита для импорта электроэнергии из ЕС ожидается в сентябре. Украина хочет достичь увеличения лимита минимум до 2,2 ГВт при действующем лимите импорта объемом 1,7 ГВт.

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