У Брюсселі пройшло засідання Ради асоціації Україна-ЄС: головні підсумки

Засідання проходило під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови європейської дипломатії Жозепа Борреля. Представники ЄС засудили російське вторгнення в Україну та наголосили, що підтримуватимуть український народ.

Українська сторона висловила вдячність за введені проти Росії санкції та закликала запровадити візові обмеження для росіян.

Реформи України

На засідання нагадали, що членство України в ЄС залежить від її власних заслуг та запровадження реформ. В ЄС привітали вже досягнутий прогрес України у торгівлі, екології, електроніці, митній, фіскальній, енергетичній та транзитній сферах. Але уряд закликали пришвидшити процес.

Зокрема, Україні порадили:

завершити конкурс для призначення нового директора НАБУ;

запровадити реформу КСУ та забезпечити прозорий процес відбору суддів;

завершити реформу нормативно-правової бази для національних меншин;

продовжити кроки по запровадженню Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;

розширити співпрацю у кібернетичній сфері.

Підтримка України

Значну увагу сторони приділили підтримці України та подоланню наслідків війни. Українська сторона закликала створити спеціальний трибунал для російських військових злочинців.

Рада також обговорила фінансову допомогу та надання Україні 9,5 млрд євро, включаючи 2,6 млрд євро в рамках Європейського фонду миру. Євросоюз запевнив, що виділить решту коштів з пакету макрофінансової допомоги, який ухвалили ще в травні.

Сторони привітали рішення про виділення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 1 059 млн євро для покриття пріоритетних потреб.

Україна та ЄС згодилися посилити партнерство для післявоєнної відбудови. Також українські представники подякували ЄС за військову допомогу та закликали посилити її.