У Брюсселі підтвердили дату засідання Ради НАТО-Росія

У Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року. У НАТО закликали Москву "брати до уваги заклопотаності альянсу з приводу російських дій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь представника прес-служби НАТО російському Держагентству ТАСС.
"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в якості Голови Ради Росія-НАТО скликав зустріч СРН 12 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні прес-служби.
У ньому підкреслюється, що"діалог з Росією повинен проводитися на підставі взаємності, відповідати на заклопотаності НАТО з приводу російських дій".
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року.
До цього прес-служба НАТО повідомила, що 12-13 січня в Брюсселі пройде засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів Альянсу.