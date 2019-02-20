У Брюселі вже почали переглядати угоду про Brexit, - МЗС Іспанії

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей прибула до Брюсселя у середу, 20 лютого у пошуках змін до угоди про Brexit

Министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл заявил, что в Брюсселе уже укладывают новое соглашение о Brexit (выход Британии из ЕС, - ред.). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй прибыла в Брюссель в среду, 20 февраля, в поисках изменений к соглашению о Brexit, а саммит в Египте в воскресенье, 24 февраля, рассматривается как новая возможность для переговоров сторон.

"Я думаю, что договоренность укладывается уже, не надо ехать в Шарм-эль-Шейх, чтобы это сделать. Существует постоянный контакт", - сказал Боррелл.

Ранее Мэй заявила, что несмотря на то, что депутаты Палаты общин выступили 14 февраля против подхода правительства в деле реализации Brexit, что "вызывает разочарование", Мэй все равно пообещала, что будет добиваться от властей Европейского союза внесение изменений в режим поддержки пребывания Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Как писало РБК-Украина, члены Палаты общин парламент Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которое призвало правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93.

Кроме того, члены парламента отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в другом случае - позволить парламенту проголосовать за альтернативными планами.