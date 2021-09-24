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Брюссель закликав Польщу допустити Frontex на кордон з Білоруссю

Автор: Валерія Поліщук

ЄС висловив стурбованість важким становищем мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Єврокомісія закликала Варшаву дозволити спільним прикордонним силам блоку Frontex надавати допомогу в охороні порядку в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З початку тижня три мігранти загинули на польській стороні кордону і ще один на території Білорусі при спробі перетнути кордон з Польщею. Причини смерті не були названі.

У п'ятницю стало відомо про п'яту смерть - іракця на території Польщі, ймовірно, від серцевого нападу.

Польща і ЄС звинуватили Білорусь в тому, що вона заохочує мігрантів, в основному з Іраку і Афганістану, перетинати кордон, щоб чинити тиск на блок у зв'язку з санкціями, які Брюссель наклав на Мінськ за порушення прав людини.

"Ми визнаємо, що польська влада має справу з важкою ситуацією. Ситуація виникла через спробу використовувати людей в політичних цілях, - заявив представник Європейської комісії.

Але Польща повинна виконувати свої обов'язки з охорони кордону, не наражаючи на небезпеку людське життя і не відмовляючи людям в необхідній допомозі, сказав він, додавши: "Ситуація дуже тривожна".

"Було б добре, якби наш спільний кордон охоронявся з використанням наших спільних ресурсів, а саме тих, які надає агентство (Frontex)",- сказав прес-секретар Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше прикордонна служба Польщі повідомила про загибель мігранта з Іраку на кордоні з Білоруссю.

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