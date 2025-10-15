RU

Брюссель передает Киеву очередную партию гуманитарной помощи, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Столица Бельгии передает Киеву очередную партию гуманитарной помощи - 4 машины скорой помощи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко после встречи с делегацией Брюсселя и мэром города Филиппом Клозом.

"Встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и делегацией столицы Бельгии, которые в очередной раз за время войны приехали в Киев. На этот раз в Киев прибудут еще 4 скорых, которые крайне важны для спасения горожан. Ведь, к сожалению, ситуация с обстрелами столицы только обостряется", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Брюссель помогает Киеву с начала полномасштабного вторжения. Передавал кареты скорой, пожарные авто, гуманитарную помощь. Также Брюссель постоянно помогает украинской столице в оснащении медучреждений и стажировке медиков. За время полномасштабной войны передал Киеву, в частности, КТ-аппарат стоимостью 250 тысяч евро, современные кровати с электроприводом и матрасы для реабилитации военных. А столичные медики и спасатели, которые ликвидируют последствия российских атак, получили от Брюсселя 3 тысячи бронежилетов.

Виталий Кличко и Филипп Клоз возложили цветы к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам. В программе также - посещение медицинских центров, которым помогает бельгийская столица.

"Делегация мэрии Брюсселя посетит городскую больницу №18, которой в прошлом году Брюссель передавал медоборудование. А также - протезный центр "Human Titans" и объекты гражданской инфраструктуры Киева, поврежденные российским агрессором", - сообщил Виталий Кличко.

 

 

Ранее сообщалось, что с начала года Киев выплатил по программе "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" более 950 млн грн на лечение, материальную поддержку и помощь семьям бойцов. А в целом на поддержку сил обороны и безопасности направил почти 11 млрд грн.

