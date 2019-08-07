Брюгге - Динамо 1-0: відео голу та огляд матчу

До уваги читачів РБК-Україна відео голу та огляд небезпечних моментів між бельгійським "Брюгге" і київським "Динамо" в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20.

Обидві команди активно розпочали гру, регулярно створюючи небезпечні моменти біля воріт одна одної. Втім, наприкінці першої половини зустрічі господарі збільшили темп гри та все ж досягли свого: Караваєв у власному штрафному майданчику порушив правила, і пенальті чітко реалізував Ванакен. Цьому забитому м’ячу судилося стати єдиним забитим у поєдинку.

У підсумку, 1:0 на користь господарів - результат, який переносить з’ясування переможця пари та власника путівки до раунду плей-оф на київський НСК "Олімпійський". Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 13 серпня, о 20:30.

Переможець в цьому двоматчевому протистоянні зустрінеться з найсильнішим у парі "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія), а того, хто програв чекає груповий етап Ліги Європи.