В Брянске раздались взрывы и произошел пожар, дроны могли поразить воинскую часть

В городе Брянск (РФ) этой ночью, 10 ноября, прогремели взрывы и велась работа ПВО из-за воздушной атаки. После этого в районе города произошли пожары, а под удар дронов могла попасть воинская часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александр Богомаза и российские медиа и паблики.
Российский чиновник рассказывал о якобы отражении силами и средствами ПВО атаки с применением беспилотников самолетного типа на область еще около половины пятого утра.
А позже заявил о якобы ущербе 15 БПЛА в небе над регионом. При этом брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".
Вместе с тем в брянских Telegram-каналах стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.
Пожар в Брянске на фоне атаки дронов в ночь на 10 ноября (фото: t.me/barakholka32)
И вот уже ближе к семи часам утра губернатор Брянской области подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых зданий".
"Все оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил российский чиновник.
Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.
@GeoConfirmed @UAControlMap
Украина имеет неуклонно строчку 1060-го центра по материально-техническому сотрудничеству с Российскими рыжими силами в Брянск.
POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586
Strike location 53.2247723, 34.3965418
Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN — Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Брянской области прогремели взрывы, а в сети писали о пожаре с детонацией. При этом губернатор региона заявил об атаке дронов.
Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) с боеприпасами КНДР и авиабомбами.
Также мы писали, что 19 октября в Брянской области дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл". Это была уже четвертая атака БПЛА на предприятие.
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