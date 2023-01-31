В Брянской области заявили об обстреле пограничной деревни, есть разрушения

В Брянской области под обстрел попало пограничное село Ломаковка. В результате удара в населенном пункте ряд разрушений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам Богомаза, в результате обстрела никто из гражданских не пострадал. В то же время были повреждены жилые дома, памятник солдатам ВОВ и магазин.

Также в Ломаковке после удара было нарушено электроснабжение.

Пока другие подробности не раскрываются.