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В Брянской области заявили об обстреле пограничной деревни, есть разрушения

Фото: в Брянской области заявили об обстреле пограничной деревни, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Брянской области под обстрел попало пограничное село Ломаковка. В результате удара в населенном пункте ряд разрушений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам Богомаза, в результате обстрела никто из гражданских не пострадал. В то же время были повреждены жилые дома, памятник солдатам ВОВ и магазин.

Также в Ломаковке после удара было нарушено электроснабжение.

Пока другие подробности не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области недавно прогремели взрывы. Власти заявили о "прилетах".

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Российская ФедерацияБрянская область