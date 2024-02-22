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В Брянской области РФ "уничтожили" беспилотник

Фото: В Брянской области РФ "уничтожили" беспилотник (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Брянской области россияне "уничтожили" беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам губернатора, силы ПВО "уничтожили" якобы украинский БпЛА самолетного типа над Брянской областью.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал губернатор.

По словам губернатора, "пострадавших и разрушений нет".

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины

Беспилотники в России

Ранее мы писали, что в Брянской области в ночь на 20 февраля, работала ПВО, якобы из-за атаки дрона.

Также ночью 17 февраля звуки пролетающих беспилотников слышали жители четырех регионов России.

К слову, якобы украинские беспилотники атаковали Брянскую область ночью 4 февраля. По словам губернатора Александра Богомаза, была работа ПВО .

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