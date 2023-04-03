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В Брянской области РФ заявили об "атаке дрона" на военкомат

Фото: в Брянской области РФ заявили об "атаке дрона" на военкомат (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Брянской области РФ заявили об очередной "атаке дрона". Украинский беспилотник якобы атаковал военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.

Напомним, ранее в российском городе Белгород заявили об "атаке дронов". Беспилотник якобы атаковал газопровод.

Также ранее в России заявили, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба", которая находится в Брянской области.

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