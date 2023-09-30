В Брянской области раздался взрыв, горит подстанция

Как сообщают местные, в поселке был слышен звук, похожий на взрыв, после чего на местной подстанции начался масштабный пожар.

Также известно, что населенный пункт остался без поставки электроэнергии.

Официальной информации о взрыве и пострадавших пока нет.

Обновлено в 01:07.

Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, поселок остался без энергоснабжения из-за атаки на подстанцию. При этом местные сообщают минимум о четырех звуках взрывов.

Фото: взрыв в Брянской области (росСМИ)

Взрывы на территории России

Напомним, на территории России в последнее время часто гремят взрывы и пожары.

К примеру, еще вчера, 24 сентября, вечером Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.

Также неделю назад жители Брянской области слышали громкие взрывы из-за якобы атаки беспилотников.

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