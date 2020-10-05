У "БРСМ-Нафті" повідомили про вибухонебезпечну ситуацію на нафтобазі під Києвом

Фото: АЗС "БРСМ-Нафта" (brsm-nafta.com)

У "БРСМ-Нафті" повідомляють про загрозу вибуху на нафтобазі в селі Переяславському під Києвом. На території бази зберігається бензин, дизель і 8 млн літрів скрапленого газу.

Про це повідомив директор департаменту з маркетингу компанії Олександр Мельничук у Facebook.

Раніше в компанії заявляли про рейдерське захоплення цієї нафтобазі групою осіб.

"Співробітників на територію не пускають - все майно в руках рейдерів, які не знайомі з технікою безпеки, палять фаєри, курять просто біля бензовозів. У випадку пожежі вони перетворяться в ракети першинг, піврайону може злетіти в повітря... У Василькові був бензин і дизель, а тут ще й 8 млн літрів газу", - повідомив Мельничук.

За його словами, активісти забарикадувалися на підприємстві і закидають співробітників нафтобази камінням і покришками.

"Ми вимагаємо зупинити беззаконня, затримати рейдерів м допустити на нафтобазу співробітників для гарантування безпеки. Інакше хто буде нести відповідальність?" - додав він.

Нагадаємо, 2 жовтня в БРСМ-Нафті" заявили про рейдерське захоплення нафтобази в селі Переяславському Київської області. У компанії стверджували, що до подій причетні представниками "Фонду подолання Васильківської трагедії" і бізнесмена Павла Куфтирьова.

У Фонді спростували ці звинувачення, заявивши, що нафтобазу заарештували за рішенням Деснянського районного суду Києва від 2018 року.