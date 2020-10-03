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Нафтобазу "БРСМ-Нафти" під Києвом арештували за рішенням суду, - юрист

Київська область, Субота 03 жовтня 2020 21:09
Нафтобазу "БРСМ-Нафти" під Києвом арештували за рішенням суду, - юрист
Фото: АЗС "БРСМ-Нафта" (brsm-nafta.com)
Автор: РБК-Україна

Громадська організація "Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії" заперечує поширену компанією "БРСМ-Нафта" інформацію про рейдерський захват нафтобази під Києвом, та заявляє про арешт цього та іншого рухомого й нерухомого майна компанії.

Про це йдеться на сайті фонду.

За словами адвоката фонду Юрія Костюка, арешт було накладено на 16 об'єктів нерухомого майна компанії, у тому числі на нафтобазу і газобазу в селі Переяславське під Києвом ще 2 роки тому.

Активісти фонду стверджують, що "БРСМ-Нафта" намагається уникнути відповідальності за масштабну техногенну катастрофу, спричинену вибухом і подальшим займанням нафтопродуктів на нафтобазі у Васильківському районі Київської області, затягуючи судовий процес й уникаючи перевірок контролюючих органів.

За їх інформацією, остання перевірка контролюючих органів на нафтобазі відбулася у 2014-му році, і тоді було виявлено в сукупності понад 100 порушень.

"Саме тому, Фондом було заарештовано і передано на зберігання нафтобази і газобази в с. Переяславське, щоб забезпечити позовні вимоги в разі позитивного рішення суду", - йдеться в заяві.

Фонд також звернувся з проханням до контролюючих органів провести термінові позапланові перевірки, щоб перевірити реальний стан нафтобази, і виключити потенційну техногенну катастрофу.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Деснянський районний суд міста Києва, за позовом "Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії", заарештував майно та грошові активи групи компаній "БРСМ-Нафта" на 1,3 мільярда гривень.

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