У "БРСМ-Нафті" заявили про спробу незаконного захоплення нафтобази під Києвом

Фото: АЗС "БРСМ-Нафта" (brsm-nafta.com)

Компанія "БРСМ-Нафта" заявляє про рейдерське захоплення нафтобази в селі Переяславському Київської області представниками "Фонду подолання Васильківської трагедії" і бізнесмена Павла Куфтирьова.

Про це повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу АЗ "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук у Facebook.

За його словами, загарбники вдерлися на територію підприємства і вигнали працівників. Поліція цим діям не перешкоджала.

"Без рішення суду приватне майно було описано та передано на відповідальне зберігання Олегу Вернику, який і керував захопленням. Це абсурдно і не піддається здоровому глузду. Такі дії могли здійснюватися тільки за судовим рішенням, чого не було взагалі. Не чекаючи представників нашої компанії, вони почали ламати ворота і виганяти всіх співробітників з території", - заявив Мельничук.

Сьогодні о 10-00 розпочалося зухвале рейдерське захоплення нафтобази, що знаходиться у с. Переяслівське Київської... Опубліковано Alexander Melnychuk Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Він також стверджує, що мета атаки - зупинити нафтобазу і тим самим заблокувати роботу мережі автозаправних станцій.

Мельничук нагадує, що ГО "Фонд подолання Васильківської трагедії" кілька років судиться з "БРСМ-Нафта" і намагається стягнути 2,7 млрд грн компенсації за пожежу, що сталася на нафтобазі підприємства в червні 2015 року.

У компанії відзначають, що за громадською організацією безпосередньо стоїть бізнесмен Павло Куфтирьов, який начебто і зацікавлений у занепаді "БРСМ-Нафти".

"В результаті рейдерської атаки легальний бізнес може припинити існування, а сотні людей залишитися без роботи. Наш президент обіцяв створити інвестклімат, щоб інвестори приходили в країну. Зараз ми бачимо протилежне", - заявив представник компанії.

Як писало РБК-Украина, раніше в "БРСМ-Нафті" вже заявляли про спробу рейдерського захоплення АЗС мережі. Зокрема, в березні 2018 року таку спробу робив екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.