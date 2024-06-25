RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бровары переименуют? В чем причина и придется ли жителям менять документы

Город Бровары в Киевской области могут переименовать (фото: facebook.com/miskrada)
Автор: Ирина Костенко

21 июня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11364 о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этой законодательной инициативе, а также нужно ли горожанам менять документы при условии ее принятия народными избранниками.

Основное о проекте постановления

Инициаторами проекта постановления №11364 выступила группа народных депутатов Украины: Роман Лозинский, Игорь Гузь, Алина Загоруйко, Лариса Билозир, Михаил Соколов, Александр Литвинов, Анна Бондарь, Олег Дунда, Максим Саврасов, Антон Яценко и Дмитрий Микиша.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства под руководством Елены Шуляк.

24 июня проект постановления был предоставлен для ознакомления.

"Согласно пункту 29 части 1 статьи 85 Конституции Украины, пункту 13 статьи 8 закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", учитывая рекомендацию Национальной комиссии по стандартам государственного языка, Верховная Рада Украины постановляет: переименовать город Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари", - говорится в документе.

Проект постановления №11364 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Позиция городских властей

Переименование географических объектов в Украине связано с необходимостью приведения их названий в соответствие с:

  • требованиями действующего законодательства
  • стандартами государственного языка

30 июня 2023 года решением №236 Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила перечень сел, поселков и городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, а также свои рекомендации по исправлению такой ситуации.

Согласно этому перечню, город Бровары было рекомендовано переименовать в "Бровари" (через букву "и" в конце).

После этого органы местного самоуправления (военные или военно-гражданские администрации) населенных пунктов должны были в шестимесячный срок (со дня обнародования списка на официальном сайте Нацкомиссии):

  • провести консультации с общественностью
  • представить на рассмотрение парламента предложения по переименованию населенных пунктов - с целью приведения их названий в соответствие со стандартами государственного языка (с учетом рекомендаций Нацкомиссии)

Вместо этого в комитет ВРУ поступило письмо от исполнительного комитета Броварского городского совета, в котором отмечалось, что "предложения по переименованию города Бровары… - отсутствуют, поскольку нет основания для изменения названия города Бровары".

Исходя из этого, решение о переименовании города должен теперь принимать парламент - на основании рекомендаций Нацкомиссии.

Глава города Игорь Сапожко подтвердил - поскольку соответствующего документа от органа местного самоуправления нет, вопрос будет рассматриваться не в общем списке, а обособленно.

"Окончательную точку в этом вопросе поставит решение Верховной Рады. Надеемся, что народные избранники учтут мнения ученых, историков, исследователей, а главное - общины города Бровары - при рассмотрении этого проекта на пленарном заседании", - подчеркнул мэр в своем Facebook.

Пост Сапожко насчет проекта постановления (скриншот: facebook.com/i.sapozhko)

Стоит отметить, что еще в марте (когда комитет ВРУ поддержал решение о переименовании города Бровары) Сапожко подчеркнул, что при этом не было учтено:

  • мнения ученых, которые после соответствующего обращения предоставили экспертные заключения по сохранению названия города Бровары
  • общественное мнение броварчан, которые поддержали петицию о сохранении названия города и высказались в ходе опроса, проводимого независимыми СМИ

"В связи с этим было направлено обращение к председателю ВРУ и народным депутатам Украины с требованием тщательного пересмотра данного вопроса и сохранения названия города Бровары", - сообщил тогда чиновник.

Позиция ученых и местного сообщества (скриншот: facebook.com/i.sapozhko)

Мнения экспертов

Согласно экспертному языковедческому заключению Национальной комиссии по стандартам государственного языка насчет переименования города, форма "Бровары":

  • является одним из результатов русификации украинского языкового пространства (в частности топонимического)
  • требует замены удельно украинской формой "Бровари"

Кроме того, Нацкомиссия обратила внимание на параграф 67 действующего Украинского правописания, согласно которому существительные мужского рода, в которых ударение при спряжении переходит с "-ар", "-ир" на окончание (например лексема "бровар" - ремесленник, который варит и продает пиво), принадлежат к мягкой группе и склоняются по следующему образцу:

  • в единственном числе - "бровар, броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю"
  • во множественном числе - "броварі, броварів, броварям, броварі (броварів), броварями, на броварях, броварі"

Институт языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины в своем письме подтвердил, что переименование города Бровары:

  • соответствует нормам современного украинского литературного языка
  • опирается на давние топонимические украинские национальные традиции

Уточняется, что в разное время в письменных источниках название этого города (давнее - села и городка) фиксировали также как "Бровари" (например, в творчестве Тараса Шевченко).

В Украинском институте национальной памяти также высказались в поддержку "возвращения городу Бровары исторического названия Бровари".

Нужно ли менять документы после переименования

На фоне новостей о потенциальном переименовании города, некоторых из его жителей может беспокоить вопрос - нужно ли будет менять документы после принятия Верховной Радой соответствующего проекта постановления.

По словам адвоката Романа Симутина, из-за смены названия города делать этого не нужно, ведь это:

  • не является обязательным условием
  • не влечет никаких правовых последствий (даже для собственников имущества)

То есть ни паспортов, ни каких-либо других документов менять жителям города не придется.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ВРУ планирует переименовать 83 населенных пункта в Украине.

Читайте также, как киевляне предлагают переименовать станцию метро "Минская".

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект постановления №11364, страница Игоря Сапожко в Facebook.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Броварызміна назвиВерховная рада