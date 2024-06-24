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Рада планирует переименовать 83 населенных пункта в Украине

Украина, Понедельник 24 июня 2024 09:29
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Рада планирует переименовать 83 населенных пункта в Украине Фото: Рада переименует 83 населенных пункта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект закона "О переименовании отдельных населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам государственного языка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №11363.

Как отмечается в пояснительной записке, комитет Рады рассмотрел 83 предложения органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендации Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов.

Среди вышеуказанных предложений предлагается переименовать: 1 город, 10 поселков, 72 села.

В частности, в Луганской области предлагается переименовать город Сорокино Довжанского района на Сорочино.

Также планируется переименовать несколько сел "Юрьевка" на "Юриевку". Кроме того, переименуют село Победа на Перемога, Майское на Гайок, Южное на Гаи, Восточное на Иванков, Таврическое на Таврийское, Юльевка на Юлиевка, Котляры на Котляри, Травкино на Травчине и т.п.

Обоснование законопроекта

Переименование географических объектов связано с необходимостью приведения названий в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" и со стандартами государственного языка.

Решение о переименовании населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам государственного языка, принимается Верховной радой на основании рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

До этого органам местного самоуправления, военным администрациям было поручено в шестимесячный срок внести на рассмотрение Верховной рады предложения по переименованию.

Напомним, в апреле В Верховной раде был зарегистрирован проект закона о переименовании более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка.

Данные опросов свидетельствуют, что большинство украинцев (около 60%) поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей.

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