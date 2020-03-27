У Броварах зафіксували новий випадок зараження коронавірусом

У Броварах три випадки зараження Covid-19
Станом на 27 березня у Броварах три випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.
Мер міста зазначив, що зафіксований ще один підтверджений випадок захворювання на коронавірусом.
"Станом на 27 березня 11:00 маємо 3 офіційно підтверджені випадки інфікування COVID-19. Всі особи перебувають на стаціонарному лікуванню в інфекційному відділенні ББКЛ", - написав він.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість заражених коронавірусом Covid-19 до 55. За день захворіли чотири жінки та четверо чоловіків.
Також мер столиці зазначив, що київська влада буде приймати рішення про посилення карантину в столиці, зокрема про закриття Києва на в'їзд і виїзд, виходячи з ситуації з коронавірусом. Кличко зазначив, що не всі громадяни виконують правила і люди, у яких є симтоми коронавірусу, приховують інфорамацію.
Також в Києві створять інформаційну базу хворих коронавірусом COVID-19 і хто з ними контактував.