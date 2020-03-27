ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Броварах зафіксували новий випадок зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 13:13
У Броварах зафіксували новий випадок зараження коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Броварах три випадки зараження Covid-19

Станом на 27 березня у Броварах три випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.

Мер міста зазначив, що зафіксований ще один підтверджений випадок захворювання на коронавірусом.

"Станом на 27 березня 11:00 маємо 3 офіційно підтверджені випадки інфікування COVID-19. Всі особи перебувають на стаціонарному лікуванню в інфекційному відділенні ББКЛ", - написав він.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість заражених коронавірусом Covid-19 до 55. За день захворіли чотири жінки та четверо чоловіків.

Також мер столиці зазначив, що київська влада буде приймати рішення про посилення карантину в столиці, зокрема про закриття Києва на в'їзд і виїзд, виходячи з ситуації з коронавірусом. Кличко зазначив, що не всі громадяни виконують правила і люди, у яких є симтоми коронавірусу, приховують інфорамацію.

Також в Києві створять інформаційну базу хворих коронавірусом COVID-19 і хто з ними контактував.

У Раді розповіли про засоби захисту нардепів на позачерговому засіданні У Тернопільській області підтвердилися ще два випадки коронавірусу
Новини України БроварыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся