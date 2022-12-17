В Броварах выключили водоснабжение и тепло

"К сожалению, из-за вчерашних обстрелов энергообъектов российскими террористами возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу", - отметил он.

Также в Броварах обесточены котельные, поэтому в городе нет централизованного отопления.

Мэр напомнил, что питьевую воду можно набрать в бюветах по адресу: ул. Грушевского, Олимпийская, Черных Запорожцев, бул. Независимости, парк "Приозерный".

Энергетики в Броварах уже работают над устранением повреждений.

Напомним, что в столице, Киевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях продолжают экстренные отключения света после вчерашних атак на энергосистему.

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