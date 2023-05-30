RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Броварах отменили детские мероприятия из-за атак России

Фото: в Броварах отменяют детские мероприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мероприятия ко Дню защиты детей в Броварах Киевской области отменяют. Причиной этого стали массированные атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

"В связи с напряженной ситуацией с безопасностью и активизацией ракетных атак, принято решение об отмене всех общегородских мероприятий ко Дню защиты детей", - говорится в сообщении.

Он добавил, что все детские развлекательные и спортивные активности будут проводиться в пришкольных лагерях, но условием является доступ детей к укрытиям.

Атаки России

Напомним, что в мае Россия уже 17 раз атаковала Киев. Эта ночь не стала исключением. Россия выпустила 31 дрон-камикадзе, силы ПВО сбили 29 из них. Большинство "Шахедов" ликвидировали на подступах столицы и в небе над Киевом.

Также вчера РФ дважды атаковала Украину. Ночью оккупанты выпустили ракеты и дроны-камикадзе. Днем россияне выпустили по Киеву 11 ракет по ОТРК "Искандер", часть из них были баллистическими.

К счастью, силы ПВО вчера ликвидировали все цели над столицей. Однако обломки ракет и дронов упали в нескольких районах Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БроварыДень защиты детейВойна в Украинедітиатака дронов