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У Броварах протестують систему оповіщення

Фото: у Броварах протестують систему оповіщення (pixabay com)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 22 липня, в Броварах протестують систему оповіщення. Жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram.

"Увага! Зараз в місті буде проводитися тестування системи оповіщення", - написав він.

При цьому мер додав, що загрози повітряного ракетного удару в місті немає.

"Це вчення! Зберігайте спокій", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Броварах 53-річний чоловік стріляв з рушниці в бік поліцейських після того, як не зміг купити алкоголь у заборонений для цього час.

Крім того, у Броварах посилюють контроль на блокпостах.

Нагадаємо, нещодавно у Броварах чоловік отримав вогнепальні поранення, тікаючи від бійців територіальної оборони, які патрулювали місто під час комендантської години.

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БроварыВійна Росії проти України