У Броварах протестують систему оповіщення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram .

При цьому мер додав, що загрози повітряного ракетного удару в місті немає.

"Увага! Зараз в місті буде проводитися тестування системи оповіщення", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Броварах 53-річний чоловік стріляв з рушниці в бік поліцейських після того, як не зміг купити алкоголь у заборонений для цього час.

Крім того, у Броварах посилюють контроль на блокпостах.

Нагадаємо, нещодавно у Броварах чоловік отримав вогнепальні поранення, тікаючи від бійців територіальної оборони, які патрулювали місто під час комендантської години.

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