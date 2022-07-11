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У Броварах чоловік стріляв у поліцейських з рушниці

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 15:49
У Броварах чоловік стріляв у поліцейських з рушниці Фото: у Броварах чоловік стріляв у поліцейських з рушниці (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Броварах поблизу Києва 53-річний чоловік стріляв з рушниці в бік поліцейських після того як не зміг купити алкоголь в заборонений для цього час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

10 липня близько опівночі в Броварах 53-річний чоловік відкрив стрільбу з рушниці в бік працівників поліції. Як з’ясувалось, він намагався купити спиртне в заборонений для цього час, втім, не отримавши бажаного, схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли ж поліцейські намагались зупинити дебошира, той почав стріляти.

Було терміново введено поліцейську спецоперацію. Працівники Броварського районного управління поліції разом із бійцями КОРД затримали озброєного зловмисника за місцем проживання.

Під час обшуку в оселі нападника вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу. Процесуальне керівництво здійснює Броварська окружна прокуратура. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 липня, в Києві з самого ранку відчувається запах гару.

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