В Броварах возможны звуки взрывов. На Десне продолжат взрывать ледовые заторы

По информации Киевской ОВА, на реке Десна продолжат бороться с ледовыми заторами и сегодня, 21 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Как отмечается на сайте КОВА, сегодня, 21 января, работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе можно слышать звуки взрывов.
"Просим население сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.
Областная администрация напоминает, что 20 января в ГСЧС Киевской области поступила информация по образованию ледового затора на реке Десна вблизи населенного пункта Зазимье Броварского района.
В результате затора наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах.
"Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна. От ГСЧС в Киевской области к работам привлечены 28 человек личного состава и 9 единиц техники", - подчеркивает Киевская ОВА.
РБК-Украина вчера сообщало, что в ночь с 20 на 21 января саперы должны были совершить серию подрывов ледовых заторов в районе сел Погребы и Зазимья. Работы направлены на снижение уровня воды и предотвращение подтопления в прибрежных зонах.
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