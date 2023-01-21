В Броварах возможны звуки взрывов. На Десне продолжат взрывать ледовые заторы

По информации Киевской ОВА, на реке Десна продолжат бороться с ледовыми заторами и сегодня, 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

"Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна. От ГСЧС в Киевской области к работам привлечены 28 человек личного состава и 9 единиц техники", - подчеркивает Киевская ОВА.

В результате затора наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах.

Областная администрация напоминает, что 20 января в ГСЧС Киевской области поступила информация по образованию ледового затора на реке Десна вблизи населенного пункта Зазимье Броварского района.

Как отмечается на сайте КОВА, сегодня, 21 января, работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе можно слышать звуки взрывов.

РБК-Украина вчера сообщало, что в ночь с 20 на 21 января саперы должны были совершить серию подрывов ледовых заторов в районе сел Погребы и Зазимья. Работы направлены на снижение уровня воды и предотвращение подтопления в прибрежных зонах.

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