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В Броварах Киевской области ужесточают проверки на блокпостах: когда именно

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Бровары, Среда 24 мая 2023 10:55
В Броварах Киевской области ужесточают проверки на блокпостах: когда именно Фото: в Броварах и районе усилят проверки на блокпостах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Броварском районе Киевской области 24 и 25 мая ужесточат фильтрационные меры. Жителей предупредили о проверках на блокпостах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Броварской городской совет в Facebook.

"24 и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств при пересечении блокпостов", - говорится в сообщении.

Жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы на транспортное средство.

Напомним, военные предупреждали, что в столице и Киевской области с 23 по 25 мая пройдут учения. Поэтому местных жителей призвали не разглашать данные о перемещении техники и военных.

Как сообщалось, недавно в Киеве заявили, что проверят все укрытия. Причиной этого стали массовые сообщения о закрытых бомбоубежищах во время воздушных тревог.

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Бровары Киевская область
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