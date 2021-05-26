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Кинув пляшку з легкозаймистою речовиною в тролейбус, постраждала пасажирка

Автор: РБК-Україна

У Києві чоловік кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною в тролейбус. Унаслідок цього сталося загорання і постраждала пасажирка.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Так, правоохоронцям надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус.

Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні. Окрім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували у лікарню.

Зловмисника затримали. Ним виявився місцевий мешканець 1993 року народження. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.

Нагадаємо, учора у Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок.

Раніше у Києві на Подолі маршрутка з пасажирами виїхала на трамвайні колії і у неї відлетіло заднє колесо.

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