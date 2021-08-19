ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кинув у людей банку з печивом: людей з Таймс-Сквер евакуювали через підозрілий предмет

Новость на русском →
США , Четвер 19 серпня 2021 20:47
Кинув у людей банку з печивом: людей з Таймс-Сквер евакуювали через підозрілий предмет Фото: людей з Таймс-Сквер евакуювали через підозрілий предмет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З трьох кварталів Таймс-Сквер евакуювали людей через підозрілий предмет. Його кинув невідомий чоловік у натовп.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WNBC.

Згідно з попередніми даними, невідома особа кинула у людей, які сиділи на “червоних сходах” на площі Отця Даффі - консервну банку з печивом.


Поліція одразу евакуювала людей з трьох кварталів Таймс-Сквер, аби перевірити підозрілий предмет. Оточення було знято після того, як правоохоронці перевірили банку.

Зазначається, що присутність поліція на Таймс-Сквер була збільшена через нещодавні випадки стрілянини на майдані США, що, зі свого боку, спровокувало поширення розмов стосовно громадської безпеки на тлі майбутніх виборів мера.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну