Кинув у людей банку з печивом: людей з Таймс-Сквер евакуювали через підозрілий предмет

З трьох кварталів Таймс-Сквер евакуювали людей через підозрілий предмет. Його кинув невідомий чоловік у натовп.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WNBC .

Згідно з попередніми даними, невідома особа кинула у людей, які сиділи на “червоних сходах” на площі Отця Даффі - консервну банку з печивом.

NEW: Times Square in New York City evacuated due to a suspicious package. Bomb Squad on the scene. Unsure if related to other incident - will keep you updated.

pic.twitter.com/H7I1ilwAsM — Bobo - Lifestyle + News (@WacekeBobo) August 19, 2021



Поліція одразу евакуювала людей з трьох кварталів Таймс-Сквер, аби перевірити підозрілий предмет. Оточення було знято після того, як правоохоронці перевірили банку.

Emergency services and sappers are working in Times Square in downtown New York due to a suspicious item



The police evacuated people from the central square of New York.



#USA pic.twitter.com/Q4gZ9GRKp0 — The RAGEX (@theragex) August 19, 2021

Зазначається, що присутність поліція на Таймс-Сквер була збільшена через нещодавні випадки стрілянини на майдані США, що, зі свого боку, спровокувало поширення розмов стосовно громадської безпеки на тлі майбутніх виборів мера.