Покинуту українську дитину повернули з Росії додому, - Степанов

Мати-українка народила і залишила в пологовому будинку Москви дитину

Годовалый Саша, которого мать-украинка родила и оставила в роддоме Москвы, вернулся домой. Несколько месяцев его возвращением занимались Одесская областная служба по делам детей, полиция и посольство Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Одесской ОГА Максима Степанова.

"Если от ребенка отказалась мама, то кто сказал, что должны отказаться и мы? Несколько месяцев работы, и сегодня мальчик дома! Пока - в одесском детском доме, но мы уже ищем Саши новую семью, в которой он обязательно будет счастлив", - отметил Степанов.

Женщина приехала в Россию в 2018 году. Там в роддоме родила малыша. А потом сказала врачам, что поедет в посольство восстанавливать документы. За ребенком женщина так и не вернулась.

Тогда органы опеки идентифицировали, что мать имеет украинское гражданство, поэтому и малыш тоже. Несколько месяцев длился поиск родственников по месту регистрации матери, которые могли бы забрать ребенка. А когда все поиски оказались безрезультатными, было организовано возвращение ребенка на родину.

Сейчас Саша находится в одесском доме ребенка. Малыш совершенно здоров, легко адаптировался и за ним хорошо ухаживают.