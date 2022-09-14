Кидає тінь на успіхи армії. В Азербайджані заблокували TikTok

В Азербайджані тимчасово заблокована соціальна мережа TikTok. Відповідну постанову опубліковано на сайті служби держбезпеки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби державної безпеки Азербайджану.

"В цей час ресурс соціальної мережі TikTok публікує інформацію, яка кидає тінь на успіхи нашої армії, містить військову таємницю і спрямована на створення в суспільстві помилкової думки. У зв'язку з вищевикладеним було прийнято рішення про тимчасове обмеження діяльності соціальної мережі TikTok на території Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

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