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Бронирование от мобилизации могут приостановить: что известно

Фото: бронирование от мобилизации в Украине приостановили (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине. Для этого бронирование может быть поставлено на паузу до 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

Сегодня агентство The Page опубликовало выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября. В нем говорится, что Минобороны хочет провести аудит по бронированию от мобилизации, и с этой идеей согласилось правительство.

Кроме того, правительство поручило Минобороны и Минэкономики до следующего заседания разработать проект решения, предусматривающего остановку до 15 ноября 2024 года действия положений критериев, определяющих, какие предприятия, учреждения или организации являются критически важными. Пока эти критерии не будут действовать, бронирование производиться не будет.

Также правительство хочет, чтобы проект решения предусматривал аннулирование отсрочок от мобилизации, если будет установлено, что бронирование было необоснованным.

Источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил правдивость этой информации. Инициатором этого решения, по словам источника, выступало Минобороны, желающее проверить, кого и на каких основаниях забронировали от мобилизации за время войны.

Бронирование от мобилизации в Украине

Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину проводится мобилизация, но есть определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку - так называемую "бронь". Это касается сотрудников ОПК, энергетиков и тд., а также сотрудников предприятий, которые признаны критически важными.

Подробнее о критериях для бронирования от мобилизации можно прочитать в материале РБК-Украина.

Напомним, в ТЦК заявляли, что отсрочки от мобилизации будут действовать до 9 ноября. Это связано с возможным продолжением военного положения.

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Мобилизация в Украине