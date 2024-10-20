Бронирование работников от мобилизации через "Дію": что следует знать об изменениях

В Украине в начале октября Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации через "Дію". В частности, внесены изменения в содержание списка касательно сведений о работниках.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
Так, если раньше для бронирования работников через "Дію" нужно было подать список, включающий фамилию, имя, отчество военнообязанного и налоговый номер, то теперь в списке также указывается:
В случае положительного результата проверки перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, если такой гражданин:
Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, некоторые военнообязанные могут получить "бронь" от мобилизации.
Бронирование предусматривает временную отсрочку от мобилизации (призыва) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, которые критически важны для обеспечения обороноспособности государства.
Информацию о том, имеет ли "бронь" работник, можно получить у своего работодателя, из электронного кабинета военнообязанного Резерв+ или обратившись в ТЦК.
Также заметим, что при наличии оснований предусмотрена возможность продления срока бронирования. Кроме того, уже долгое время власти работают над вопросом проведения так называемого экономического бронирования. Об этом писало в отдельном материале.
При подготовке материала использовались ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Черниговского ОТЦК и СП, а также постановление КМУ № 1125.
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