Правительство изменило способ расчета лимита бронирования для предприятий ОПК: 95% будут считать от фактического количества военнообязанных работников, а не от численности, зафиксированной в решении Минобороны о критичности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский совет оружейников .

От чего теперь считают 95%

В Совете оружейников рассказали, что ранее производители ОПК могли бронировать до 95% военнообязанных работников. Расчет при этом производили на основе численности, зафиксированной в решении Минобороны о критичности предприятия. Даже если производство расширялось и количество работников росло, это не позволяло автоматически увеличивать количество забронированных.

Теперь это ограничение отменено, сообщили в организации. Квоту 95% рассчитывают от фактического количества военнообязанных работников предприятия. В Совете считают, что для украинских производителей это возможность масштабировать команды и производство без дополнительных бюрократических ограничений, связанных с фиксированной численностью.

Упразднение этой нормы в Совете назвали одним из ключевых адвокационных требований. По их словам, вопросы системно поднимались в диалоге с государственными органами.

В Минэкономики подтвердили, что сам лимит в 95% не меняется, а меняется база его расчета. Предприятия оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с лимитом.

Также Координационный центр может рекомендовать увеличить предел для стратегически важного предприятия. Для этого соответствующий орган власти должен разъяснить, почему 95% недостаточно. Такая рекомендация не означает автоматического увеличения лимита.

Следующий приоритет - сроки рассмотрения обращений

В Совете отметили, что на достигнутом не останавливаются. Следующим приоритетом организация называет сокращение сроков рассмотрения обращений Координационным центром.

Ускоренная процедура рассмотрения, до 7 рабочих дней, предусмотрена только для отдельных неотложных обращений. Позиция Совета, по ее словам, неизменна: все вопросы, касающиеся ОПК, должны рассматриваться по ускоренной процедуре до 7 рабочих дней.

В условиях полномасштабной войны оборонные производители не должны дополнительно обосновывать срочность своих потребностей, подчеркнули в Совете. Там пообещали и дальше работать над тем, чтобы правила бронирования отвечали реальным потребностям украинского ОПК. Также организация поблагодарила Министерство обороны за понимание важности вопроса и отстаивание интересов производителей на уровне Кабмина.