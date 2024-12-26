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Бронирование от мобилизации в "Дії" снова работает, - Федоров

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Пресс-служба Минцифры)
Автор: Карина Левицкая

В "Дії" возобновили услугу бронирования. Система автоматически подтягивает работников, которые подлежат бронированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова и"Дію".

"Бронирование в "Дії" снова работает. Пользуйтесь!", - заявил Федоров.

В то же время в "Дії" сообщили, что пока еще недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

Как забронировать работников в несколько кликов

  • Зайдите в кабинет гражданина на портале "Дія".
  • Выберите опцию "Подать заявление".
  • Укажите данные кандидатов для бронирования.
  • Подтвердите, что заработная плата работника, которого бронируете, соответствует нормам.
  • Проверьте заявление и подпишите его.
  • В течение трех дней получите ответ на электронную почту и в личный кабинет.

"Фидбек поступает отдельно по каждому работнику в личный кабинет руководителя. Если ответ положительный - то поступит работникам в приложение "Резерв+", - добавили в "Дії".

Заметим, что на днях Кабинет министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации.

Такое решение приняли из-за кибератаки на государственные реестры. Заметим, что 19 декабря стало известно о самой масштабной кибератаке на госреестры Украины.

Как отметила вице-премьер, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, атаку провели россияне. Они попытались нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

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ДияМобилизация в Украине