Бронирование от мобилизации в "Дії" снова работает, - Федоров

В "Дії" возобновили услугу бронирования. Система автоматически подтягивает работников, которые подлежат бронированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова и"Дію".
"Бронирование в "Дії" снова работает. Пользуйтесь!", - заявил Федоров.
В то же время в "Дії" сообщили, что пока еще недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.
"Фидбек поступает отдельно по каждому работнику в личный кабинет руководителя. Если ответ положительный - то поступит работникам в приложение "Резерв+", - добавили в "Дії".
Заметим, что на днях Кабинет министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации.
Такое решение приняли из-за кибератаки на государственные реестры. Заметим, что 19 декабря стало известно о самой масштабной кибератаке на госреестры Украины.
Как отметила вице-премьер, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, атаку провели россияне. Они попытались нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.
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