Бронированные кабины и дистанционное управление: в МВД показали работу техники для разминирования
В настоящее время территории Харьковской области активно разминируют механизированные машины Armtrac 400. Их характеристики позволяют вполне безопасно обезвреживать вражеские взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.
В сообщении отмечают, что эта техника работает в Чугуевском районе Харьковской области и помогает саперам разминировать территории вблизи линий электропередач.
"Машина эффективно уничтожает мины и боеприпасы. Кабина - бронированная, гарантирующая безопасность водителя. Этой техникой можно управлять дистанционно с помощью пульта, чтобы максимально обезопасить саперов", - отмечают в МВД.
Заминированные территории Украины
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
Стоит отметить, что ГСЧС сообщало о более четверти территории Украины, которая загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах.
Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента не было.
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